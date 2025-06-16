Бастрыкин поручил проверить поликлинику, которая отказала в лечении женщине с опухолью

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из Волгограда доложить о ситуации, связанной с ненадлежащим оказанием помощи пациентке в местной поликлинике. Информация об этом появилась в Telegram-канале информационного центра СК России.

До этого издание «Блокнот» опубликовало историю волгоградки, которая заявила о том, что врач районной поликлиники проигнорировал ее жалобы на боли в груди, что привело к тяжелым осложнениям. Женщина отметила, что до этого она уже лечила опухоль в груди, но медик якобы проигнорировал этот факт.

«После осмотра врач не сделал никакой записи в карточке о факте обращения с болью, сказал, что это проявление климакса, и отправил домой. 12 мая при обращении в онкологический диспансер по улице Землячки, при осмотре и диагностике, врач сказал, что в груди начался воспалительный процесс и эти изменения не имеют ничего общего с климаксом», — поделилась женщина.

Пациентка обратилась в страховую компанию и к заведующей онкоцентра — обследование показало, что в груди у нее образовалась метастазирующая опухоль.

Ранее мужчина перепутал симптомы рака мозга с похмельем, но излечился и пробежал марафон.