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Мужчина перепутал симптомы рака мозга с похмельем, но излечился и пробежал марафон

Британец списывал симптомы рака на похмелье, но узнал о двух опухолях мозга
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Collect/PA Real Life

Англичанин перепутал симптомы агрессивного рака со слабостью из-за похмелья. Об этом он рассказал Daily Mail.

В апреле прошлого года 41-летний Джордж Уэйд из Йоркшира узнал, что врачи нашли в его мозге две раковые опухоли. Оказалось, что он какое-то время игнорировал опасные симптомы, списывая их на похмелье после пьяных выходных. У мужчины болела голова, а от взгляда на фары автомобиля ему становилось плохо

Через месяц у Уэйда начали проявляться симптомы, схожие с признаками инсульта, такие как слабость и обвисание левой стороны лица и тела. Анализ крови ничего не показал, но затем больного отправили на МРТ. Тогда выяснилось, что в мозге мужчины уже две опухоли астроцитомы. Узнав об этом, он почувствовал себя безнадежным.

«Я просто подумал, что все кончено», — вспоминает Уэйд.

С тех пор он перенес пять сложных операций и несколько курсов химиотерапии. Во время лечения у мужчины развилась глазная инфекция, и он перенес еще одну операцию для ее лечения, а также восемь курсов антибиотиков.

Сегодня он все еще лечится от рецидивирующей кожной инфекции и каждые три месяца проходит сканирование. Несмотря на осторожные прогнозы врачей, мужчина чувствует себя «невероятно здоровым и подтянутым».

Недавно он пробежал Лондонский марафон за три часа и 16 минут. Это случилось менее, чем через год после того, как англичанин потерял способность ходить, и через два месяца после последней операции.

«Я люблю вызовы и люблю битвы. Во-первых: мне 41 год, и я в отличной форме, и во-вторых: я полон решимости, и мы справимся с этим», — добавил Уэйд.

Ранее врач рассказал, когда вздутие живота не указывает на рак.

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