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Витрина с ювелирными украшениями рухнула на посетителей магазина в ТЦ

В Петербурге витрина с ювелирными изделиями опрокинулась на посетителей магазина
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Telegram-канал «Питерский Следком»

В Санкт-Петербурге посещение парой ювелирного магазина закончилось для обоих обращением за медицинской помощью: во время изучения украшений на них опрокинулась витрина с драгоценностями. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в торговом центре «Континент» на проспекте Стачек. Судя по кадрам опубликованного каналом видео, мужчина и женщина изучали украшения у витрины, когда она резко наклонилась и упала на них. Сотрудница ювелирного салона попыталась удержать падающую конструкцию, но у нее ничего не вышло.

В результате случившегося 46-летнему мужчине и его 36-летней спутнице понадобилась консультация врачей. У мужчины ссадина левого плеча. Женщину доставили в больницу с ушибами обеих бедер.

Ранее сообщалось о том, что сибиряк украл украшения из магазина на 7 млн рублей с помощью удилищ и одеял.

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