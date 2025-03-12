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Россиянин украл ювелирные украшения на 7 млн рублей с помощью удилищ и одеял

Сибиряк украл украшения из магазина на 7 млн рублей с помощью удилищ и одеял
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новосибирской области осудили мужчину, который в 2016 году украл ювелирные изделия на миллионы рублей из торгового центра необычным способом. Об этом сообщает NGS.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел в торговом комплексе города Тогучин. Злоумышленник вместе с сообщником прорезали в стене проем. Через него они просунули в помещение удилище от удочки с прикрепленными к нему одеялами — этой конструкцией преступники отгородили проход от датчиков движения. После этого они проникли внутрь, перекусив замок, и вынесли сейф с драгоценностями. Ущерб потерпевшие оценили в семь миллионов рублей.

В 2024 году правоохранителям удалось поймать вора благодаря экспертизе ДНК — следы биоматериалов остались на одеялах. Мужчину задержали в Подмосковье. Вину во вменяемом преступлении он признал частично.

Суд назначил сибиряку четыре года заключения, а также взыскал с него шесть миллионов рублей.

Ранее в Ульяновске безработный мужчина с кирпичом обокрал ювелирный магазин.

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