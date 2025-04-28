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Китаец выпрыгнул из окна и убежал во время ссоры с девушкой

WOB: в Китае мужчина выпрыгнул из окна во время ссоры с девушкой
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В Китае мужчина выпрыгнул из окна отеля и убежал во время ссоры с девушкой, пишет World of Buzz.

В китайской провинции Хунань произошел инцидент с участием пары, остановившейся в местном отеле. Конфликт между мужчиной и женщиной перерос в бурную ссору, когда бойфренд решил выпрыгнуть из окна. Несмотря на то, что девушка пыталась его остановить, он все же осуществил задуманное. К счастью, комната находилась на первом этаже, и китаец не пострадал — после приземления он сразу же встал и убежал.

Причины ссоры остаются неизвестными. По словам представителей отеля, пара возместила ущерб за разбитое окно, поэтому администрация не стала обращаться в полицию.

После того, как кадры с места событий появились в соцсетях, комментаторы пошутили, что это «крайний способ избежать выяснения отношений», а другие отмечают, что даже в конфликтах важно сохранять самообладание.

Ранее свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки.

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