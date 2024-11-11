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Шпица, застрявшего головой в консервной банке, спасли в Пермском крае

В Пермском крае спасатели вытащили голову шпица из консервной банки

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Поисково - спасательная служба КМО(16+)/VK

В Кунгуре любопытный шпиц засунул голову в консервную банку и застрял, вызволять собаку из ловушки пришлось спасателям. Об этом сообщает городская поисково-спасательная служба.

В экстренные службы обратилась владелица шпица, женщина попросила о помощи. Ее домашний любимец засунул морду в металлическую консервную банку и застрял, освободить собаку из ловушки она не смогла.

Прибывшие на место специалисты городской спасательной службы за несколько минут освободили пленника из западни, животное не пострадало, его передали хозяйке.

До этого сообщалось, что в Подмосковье кошка провалилась в вентиляционную шахту трехэтажного дома. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла. Хозяин не смог выманить кошку самостоятельно и позвонил в службу экстренных вызовов 112. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

Ранее в Англии спасли собаку, застрявшую в расщелине скалы на 8 дней.

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