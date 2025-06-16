Стало известно, что Аль Пачино подарил папе Римскому во время аудиенции

Американский актер Аль Пачино подарил папе Римскому Льву XIV модель автомобиля Maserati. Об этом сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) итальянский продюсер Андреа Йерволино, присутствовавший на аудиенции.

«Аль Пачино и я преподнесли масштабную модель Maserati в честь нашего фильма», — написал он.

В другом посте Йерволино сообщил, что встреча с папой Римским была «глубоко вдохновляющей» как в духовном, так и в культурном плане.

Сейчас Аль Пачино и Андреа Йерволино находятся в Италии, где снимают фильм «Братья Мазерати». В центре сюжета будущей биографической драмы история известной семьи Мазерати с момента основания марки автомобиля в 1914 году до превращения в культового производителя люксовых машин. Одну из главных ролей в картине исполнит Энтони Хопкинс.

До этого Аль Пачино в своих мемуарах вспомнил, как в 1970-х его пыталась похитить поклонница. По словам голливудского актера, это произошло после вечеринки в Нью-Йорке. Незнакомка предложила подвезти Аль Пачино, однако поехала не в ту сторону, куда надо.

Аль Пачино признался, что девушка прямо сказала, что похищает его. Тогда артист открыл дверь и притворился, что сейчас выпрыгнет. Только тогда поклонница согласилась отвезти его домой.

Ранее 84-летнего Аль Пачино назвали «грязным и бездомным» на прогулке в Голливуде.