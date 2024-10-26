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Аль Пачино попыталась похитить поклонница

Актер Аль Пачино вспомнил, что в 1970-х его попыталась похитить незнакомая девушка

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Art Linson Productions

Голливудский актер Аль Пачино в своих мемуарах вспомнил, что в 1970-х его попыталась похитить поклонница. Выдержку из новой книги 84-летнего артиста публикует The Guardian.

По словам звезды «Крестного отца», после вечеринки с другом он шел по Нью-Йорку пьяным и в одиночестве. Незнакомая девушка предложила подвезти Аль Пачино, однако поехала в направлении, противоположном указанному.

«Она прямо сказала: «Я тебя похищаю». Но я из Южного Бронкса. Когда я вижу, как какой-то сумасшедший пытается что-то со мной сделать, я знаю, как убежать… Не со мной, чувак», — делится актер.

Аль Пачино открыл дверь и притворился, что сейчас выпрыгнет. Тогда девушка отвезла его домой.

Также в книге актер рассказал, как потерял все свои деньги, когда ему было 70 лет, по вине бухгалтера-мошенника. По словам Аль Пачино, его предупреждали, что бухгалтеру «нельзя доверять», но он не придавал значения этим словам. Однако затем артист решил разобраться в личных финансах после нескольких крупных трат и выяснил, что находится «на мели».

Ранее Аль Пачино рассказал об интимной травме.

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