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В Генпрокуратуре назвали объем изъятого коррупционного имущества

Краснов: в 2024 году у чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд руб
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В 2024 году у российских чиновников изъяли коррупционное имущество на 500 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете федерации.

По словам Краснова, имущество было приобретено на неподтвержденные доходы.

«В каждом случае несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры в судебном порядке истребовали их в пользу государства. Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей», — поделился генпрокурор.

До этого Мещанский суд Москвы закрыл дело в отношении троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» (РСУ МВД РФ), обвиняемых в растрате 151 млн рублей при строительстве двух ведомственных санаториев в Сочи.

Основными фигурантами этого дела, согласно материалам, были бывший гендиректор «РСУ МВД РФ» Алексей Смык и его заместитель Александр Романычев. Им было предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.

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