В Петербурге подросток открыл стрельбу из пистолета, купленного на маркетплейсе

В Петербурге подросток обстрелял окна многоэтажки из пневматического пистолета, который купил на маркетплейсе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Аптекарском переулке, местные жители сообщили о том, что неизвестный открыл стрельбу по окнам жилого дома. Прибывшие на место полицейские установили, что стрелял 15-летний школьник.

У подростка изъят пневматический пистолет, мальчик признался, что купил его на маркетплейсе. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее двое юношей обстреляли окна многоэтажки и автобус в Улан-Удэ.