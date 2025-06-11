В Волгоградской области задержан ревнивый военный, открывший стрельбу по двум мужчинам

В Петровом Вале задержали военнослужащего, стрелявшего по мужчинам из ревности

В Волгоградской области поймали 33-летнего военнослужащего, который открыл стрельбу по молодым людям несколькими днями ранее. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина решил, что его супруга ему изменяет. Он вышел на нового возлюбленного жены и договорился о встрече в Петровом Вале. Сам мужчина ради этого самовольно покинул часть.

Вместо соперника к военнослужащему пришли два молодых человека. Военнослужащий прибыл на место с автоматом, обоих мужчин он знал, так как они жили в одном городе.

В какой-то момент подозреваемый открыл стрельбу по оппонентам, затем скрылся. В результате один из мужчин попал в реанимацию, состояние второго оценили как средней степени тяжести.

Военнослужащего задержали в Петровом Вале. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тайник. В нем подозреваемый, по их версии, прятал использованное во время нападения оружие.

Ранее военный сбежал со службы, купил «соли» и напал на сослуживцев.