Отца двоих детей из Петербурга посадили за нападение на полицейского

В Петербурге мужчина напал на полицейского при задержании и получил срок

В Санкт-Петербурге за нападение на представителя власти осудили мужчину, который ударил полицейского при задержании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 25 марта в Колпино. В тот день Степана Здирова задержали за административное правонарушение, однако мужчина продолжил оказывать сопротивление.

Сначала Здиров пригрозил сотруднику полиции, а затем ударил его в глаз. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Мужчина признал вину, раскаялся и выплатил потерпевшему 20 тыс. рублей. Суд также учел, что фигурант положительно характеризуется на работе и воспитывает двоих детей.

В итоге подсудимого приговорили к 14 месяцам лишения свободы, но затем увеличили срок еще на два месяца. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.

Ранее житель Казани напал с ножом на полицейских и ранил одного из них.