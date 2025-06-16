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«Мукбанги и тревога»: врач назвала неочевидные причины развития сахарного диабета

Врач Мухина: стресс, тревога и мукбанги грозят развитием сахарного диабета
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Shutterstock

Постоянные стресс и тревога крайне вредны для здоровья, так как при выработке адреналина и норадреналина происходит выброс инсулина, истощая поджелудочную железу. В перспективе это грозит развитием сахарного диабета, предупредила врач-диетолог Марият Мухина. Не менее опасны для здоровья мукбанги, при которых человек съедает на камеру большое количество вредной пищи, заявила она НСН.

Инсулин выбрасывается и при выработке контринсулярных гормонов, к которым относятся адреналин и норадреналин. Если у человека повышенная тревожность, то гормоны также способствуют выбросу инсулина. Все это приводит к истощению поджелудочной железы, росту сахара в крови, причем даже у людей, которые не едят сладкое, пояснила врач.

«Даже если люди не едят сладкое, у них тоже может наблюдаться сахарный диабет. Поэтому нужно все стрессы отрабатывать в спортзале, ходьбой, в огороде, физически нужно утилизировать эти гормоны в мышцах», — добавила она.

Отдельно Мухина остановилась на таком жанре видеоблогинга, как мукбанг, подразумевающем, что человек съедает очень много вредной пищи на камеру. По словам диетолога, это неправильная субкультура блогеров, которая оказывает крайне негативное влияние на здоровье молодежи. Сегодня даже у представителей юного возраста начали выявлять скачки сахара в крови, что говорит о состоянии преддиабета, заключила врач.

До этого академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии и Российской ассоциации эндокринологов Иван Дедов сообщил, что сахарный диабет можно выявить спустя неделю после испытанного стресса. Он подчеркнул, что стресс подавляет и разрушает иммунную систему, являясь одним из главных факторов возникновения различных заболеваний.

Ранее был назван простой способ снизить риск сердечного приступа и инсульта при сахарном диабете.

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