Назван простой способ снизить риск сердечного приступа и инсульта при сахарном диабете

Начинать прием статинов как можно раньше — жизненно важно для пациентов с диабетом. Ученые из Mass General Brigham выяснили: у тех пациентов с диабетом, кто сразу согласился на терапию, риск инфаркта и инсульта был на треть ниже, чем у тех, кто откладывал лечение. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

Инфаркты и инсульты — главные причины смертности и осложнений при диабете. Статины помогают предотвратить накопление бляшек в сосудах, сохраняя доступ кислорода и питательных веществ к сердцу и мозгу.

Несмотря на то, что статины — дешевый, безопасный и эффективный способ снизить уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые осложнения, около 18% пациентов с диабетом предпочитают отложить прием препарата. Часто они надеются на изменение образа жизни или другие методы, эффективность которых в снижении холестерина значительно ниже.

«Я регулярно рекомендую статины своим пациентам с диабетом», — рассказал ведущий автор исследования доктор Александр Турчин из Brigham and Women's Hospital. — «Некоторые отказываются, надеясь сначала попробовать диету или другие препараты. Но когда речь идет о защите сердца и мозга, каждая неделя имеет значение».

В исследовании использовали методы искусственного интеллекта для анализа электронных медицинских записей 7 239 пациентов, начавших прием статинов в течение почти 20 лет. Средний возраст участников составлял 55 лет, половина из них — женщины.

Из всех участников почти 18% отказались от статинов при первой рекомендации врача, но согласились на терапию позже — в среднем через 1,5 года. У таких пациентов 8,5% перенесли инфаркт или инсульт. В то время как у тех, кто начал терапию сразу, этот показатель составил всего 6,4%.

«Откладывание лечения даже на год-полтора может существенно увеличить риск опасных осложнений», — подчеркнул Турчин. — «Это важный аргумент для разговоров между врачом и пациентом — особенно при выборе тактики лечения диабета».

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