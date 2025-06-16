«Короб стал мяукать»: в Москве спасли котенка, провалившегося в вентиляцию

В Москве спасатели вызволили из вентиляции салона красоты котенка, который случайно провалился туда. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Инцидент произошел 8 июня в салоне на Дмитровском шоссе.

«Утром сотрудницы салона красоты услышали грохот, что-то упало в вентиляционный короб. А потом короб стал мяукать», — рассказали в организации.

Женщины позвонили в 112, на место ЧП выдвинулись спасатели. Работники экстренной службы установили, что детеныш провалился в отверстие вентиляции, которое выходило на крышу пристройки. С помощью опущенной в вентиляцию камеры они увидели, что по коробу мечется котенок. Из-за конструкции вентиляции поймать детеныша ловчей петлей не представлялось возможным. Поэтому специалисты поставили с двух сторон вентиляции сачки, а затем постучали по коробу, чтобы котенок испугался.

«Малыш подбежал в сторону выхода на крышу, там его ловко поймали в сачок. Спасательная операция продлилась почти два часа», — уточнили общественники.

Котенка, который оказался маленькой самкой, передали в фонд «Подбери друга».

Ранее на Кубани спасатели достали застрявшего головой в заборе кота.