Спасение кота, застрявшего в отверстии для дождевой воды, попало на видео

В Новороссийске городские спасатели вызволили кота, застрявшего головой в отверстии в заборе. Об этом сообщил начальник Службы спасения города Алексей Одеров в своем Telegram-канале.

По словам сотрудника экстренных служб, к ним обратились жители села Мысхако. Они рассказали об уличном коте, который пытался пролезть через дыру в заборе для слива дождевой воды и застрял. На место выехали коллеги Одерова. При помощи слесарных инструментов специалисты расширили отверстие в стене и животное смогло самостоятельно выбраться на свободу.

Руководитель службы поделился видео, на котором его коллеги с помощью монтировки высвобождают рыжего кота, который в это время жалобно мяукает.

«Благодарить спасателей не стал. Просто ушел», — подытожил Одеров.

Ранее в Екатеринбурге спасли кота, застрявшего снаружи на 21-м этаже жилого дома.