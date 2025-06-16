На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде раскрыли последствия изменения правил расчета среднего заработка

Сенатор Голов: новый расчет среднего заработка не уменьшит размер выплат
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка. Распространяться они будут на отпускные, выходные пособия и другие виды выплат. При этом их размер не сократится, просто сам механизм станет прозрачнее, заверил в беседе с RT сенатор Олег Голов.

Рассчитывать средний заработок после вступления изменений в силу начнут по среднему количеству трудовых дней в месяце. Если человек работает по сменному графику, то расчет будет вестись на основе среднемесячного количества рабочих часов. Важно, что учитываться при этом будут только премии и бонусы, реально начисленные работнику за фактически отработанное время, объяснил Голов.

Все эти изменения больше технического характера – они необходимы для приведения расчетов в единую форму. При этом механизм начисления выплат станет прозрачнее, считает сенатор.

«Процедура расчетов станет проще и понятнее для работников, не уменьшая при этом размер выплат. Новые правила будут работать до 1 сентября 2031 года», — пояснил он.

Напомним, новые правила прописаны в документах правительства РФ. В них уточняется, что средний месячный заработок для расчета выходного пособия будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. А когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, расчет будет проводиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее большинство россиян пожаловались, что им не хватает отпускных дней для отдыха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами