В Совфеде раскрыли последствия изменения правил расчета среднего заработка

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета среднего заработка. Распространяться они будут на отпускные, выходные пособия и другие виды выплат. При этом их размер не сократится, просто сам механизм станет прозрачнее, заверил в беседе с RT сенатор Олег Голов.

Рассчитывать средний заработок после вступления изменений в силу начнут по среднему количеству трудовых дней в месяце. Если человек работает по сменному графику, то расчет будет вестись на основе среднемесячного количества рабочих часов. Важно, что учитываться при этом будут только премии и бонусы, реально начисленные работнику за фактически отработанное время, объяснил Голов.

Все эти изменения больше технического характера – они необходимы для приведения расчетов в единую форму. При этом механизм начисления выплат станет прозрачнее, считает сенатор.

«Процедура расчетов станет проще и понятнее для работников, не уменьшая при этом размер выплат. Новые правила будут работать до 1 сентября 2031 года», — пояснил он.

Напомним, новые правила прописаны в документах правительства РФ. В них уточняется, что средний месячный заработок для расчета выходного пособия будет определяться путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году. А когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, расчет будет проводиться через умножение среднего заработка в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Ранее большинство россиян пожаловались, что им не хватает отпускных дней для отдыха.