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Пациентка подмосковной больницы обвинила врача в изнасиловании

Baza: пациентка обвинила врача Домодедовской больницы в надругательстве
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В Подмосковье местная жительница обвинила врача Домодедовской больницы в изнасиловании и написала заявление в Следственный комитет. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По словам 19-летней девушки, она поступила в больницу с электротравмой, полученной дома: дотронулась до оголенного провода, когда убирала осколки разбившегося аквариума. Ее госпитализировали в реанимацию. Пациентка утверждает, что на смене был доктор, который плохо понимал и изъяснялся по-русски.

После введения препарата у нее начались судороги. Она попросила позвать невролога, но вместо него появился дежурный реаниматолог. Девушка рассказала, что медик подошел к ней и начал выкручивать соски. Через несколько часов после этого она проснулась якобы из-за того, что тот же врач поместил свой палец ей в задний проход.

Девушка приняла эти действия за надругательство: она рассказала о случившемся заведующему кардиологическим отделением, а после выписки отправилась в полицию.

У медиков другая версия событий. По информации канала, они отметили, что коллега увидел на простыне кровь, которая, как выяснилось позже, оказалась менструальной, и провел срочный осмотр на предмет выявления кровотечения. Что касается выкручивания сосков, врачи подчеркнули, что это стандартная процедура проверки чувствительности.

Правоохранительные органы разбираются, действительно ли реаниматолог действовал по протоколу.

Ранее в Петербурге общение девушки с лже-врачом едва не закончилось изнасилованием.

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