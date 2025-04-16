В Петербурге мужчина представился врачом, заманил девушку в лес и пытался изнасиловать

«78.ru»: в Петербурге мужчина под видом врача пытался надругаться над девушкой

На севере Петербурга неизвестный заманил девушку в лесополосу и пытался изнасиловать. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Парголово, неизвестный подошел к девушке на улице. Мужчина представился остеопатом и предложил провести осмотр. Под предлогом проведения медицинских манипуляций, он завел 18-летнюю петербурженку в лесополосу, где попытался изнасиловать.

Девушка смогла отбиться от злоумышленника и обратилась в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину задержали за попытку изнасилования в подземном переходе. Случайные свидетели произошедшего вызвали полицейских. Во время задержания мужчина применил насилие в отношении сотрудника МВД, подробности не уточняются. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и о нападении на представителя власти.

Ранее в Москве мужчина заманил школьницу в подъезд и изнасиловал.