В России призвали организовать бесплатный проезд детей в летние лагеря

В России необходимо ввести бесплатный проезд детей в летние лагеря и прочие места отдыха, считает председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. С соответствующим предложением он обратился к главе Минтранса Роману Старовойту, передает 360.ru со ссылкой на копию документа.

Сегодня для детей в возрасте от 5 до 10 лет предоставляются скидки на билеты в поездах в 70%, а для пассажиров от 10 до 18 лет – в 50%. Однако этих мер, по мнению депутата, недостаточно, и права всех детей следует уравнять. Так как билеты на междугородний транспорт стоят достаточно дорого, нужно ввести новую меру поддержки для семей с детьми и предоставить всем несовершеннолетним бесплатный проезд к месту отдыха на любом виде транспорта, считает автор инициативы. Семьям с одним ребенком он предложил выдавать один билет, многодетным – несколько билетов.

«Финансировать программу предлагаю за счет федерального бюджета», — отметил парламентарий.

Также он призвал вернуть программу детского кешбэка, которая вводилась в 2021 году и предполагала частичную компенсацию стоимости путевок в летние лагеря. Когда программа завершилась, многие россияне перестали отправлять детей на отдых в лагеря, заключил депутат.

Напомним, до этого Миронов также призвал возвращать часть средств за путевки в детские летние лагеря, на турбазы и в дома отдыха с помощью механизма налогового вычета. Он объяснил тем, что эта услуга подорожала почти на 30% по сравнению с 2024 годом. Сегодня в среднем путевки обходятся гражданам в 70 тыс. рублей, в некоторых местах цены достигают 100 тыс. рублей, что делает детский отдых недоступным для многих российских семей.

Подробнее о том, как подготовить ребенка к разным форматам летнего отдыха, какие меры помогут снизить риски в пути и на месте – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минпросвещения России рассказали о готовности детских лагерей в Анапе.