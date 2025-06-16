Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова могут признать банкротом

Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут признать банкротом, поскольку его активы находятся под арестом из-за уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иск банка ПСБ, который поступил в Арбитражный суд Москвы.

«Заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к Иванову Тимуру Вадимовичу зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний», — указано в сообщении.

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил журналистам информацию об инициативе по банкротству экс-замглавы Минобороны. По его словам, это связано в том числе с арестованными активами Иванова, среди которых есть дом с участком, купленные в кредит. Подсудимый не смог обслуживать задолженность после ареста имущества, чем и воспользовался банк, чтобы инициировать процедуру банкротства.

15 марта суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию.