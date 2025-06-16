На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова могут признать банкротом

ТАСС: Тимура Иванова могут признать банкротом из-за арестованных активов
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут признать банкротом, поскольку его активы находятся под арестом из-за уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иск банка ПСБ, который поступил в Арбитражный суд Москвы.

«Заявление ПАО «Банк ПСБ» о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом к Иванову Тимуру Вадимовичу зарегистрировано в картотеке суда. Решение по нему пока не принято, как и по назначению даты первых слушаний», — указано в сообщении.

Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил журналистам информацию об инициативе по банкротству экс-замглавы Минобороны. По его словам, это связано в том числе с арестованными активами Иванова, среди которых есть дом с участком, купленные в кредит. Подсудимый не смог обслуживать задолженность после ареста имущества, чем и воспользовался банк, чтобы инициировать процедуру банкротства.

15 марта суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции. Суд закрыл слушание дела экс-замглавы Минобороны России из-за наличия гостайны.

Иванов, курировавший в Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами