«Редкое явление»: в России началась «мощная грибная волна»

В европейской части России стартовала мощная грибная волна, что бывает очень редко – не чаще, чем раз в 10-15 лет. Связано это с погодными скачками, которые наблюдались почти два месяца – это «простимулировало» грибницы, рассказал член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский. В беседе с НСН он призвал россиян «расчехлять корзинки», отметив, что продлится это явление не так долго – примерно до конца июня.

Грибы сегодня можно собирать на всей территории европейской части страны – от Ленинградской области и до Тулы, и южнее.

«Сейчас идет мощная грибная волна. Мощной она оказалась не из-за влажных ночей, а потому, что, начиная с конца марта и до последних двух недель ранее, погода «скакала во все стороны». То жарко — то холодно, то сухо — то мокро, то дожди — то нет. Такая длительная смена погоды, постоянные перепады на протяжении почти двух месяцев здорово простимулировали грибницы», — пояснил Вишневский.

По его словам, урожай грибов всегда растет, когда температура воздуха «скачет» с жары на холод, поэтому погода в апреле и мае была, по сути, допингом для них. Само по себе это редкое явление, поэтому россиянам стоит «расчехлить корзинки» и поторопиться со сбором грибов – продлится оно примерно еще две недели, отметил миколог. К концу июня мощное плодоношение приведет к тому, что грибницы устанут – с этого момента начнется перерыв, грибы почти исчезнут и появятся не раньше второй летне-осенней волны, стартующей обычно в августе или сентябре, заключил эксперт.

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