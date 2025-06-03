На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Мужчина победил рак и четыре раза выиграл в лотерею

Победивший рак житель Канады выиграл в лотерею $2,5 млн меньше чем за год
close
Western Canada Lottery Corporation

Канадец победил рак и четырежды выиграл в лотерею за последние 13 лет, пишет Independent со ссылкой на Western Canada Lottery Corporation (WCLC).

Недавно Дэвид Серкин, житель Летбриджа, купил очередной лотерейный билет на местной заправке. Мужчина заявил, что покупает их уже более 40 лет. В начале мая этого года он сорвал джекпот в четвертый раз и выиграл $1 млн.

Его первым выигрышем стали $250 тыс. в 2013 году, в ноябре 2024 года Серкин стал обладателем $1 млн, а за три месяца до этого он выиграл еще $500 тыс. Шансы победить в таком случае составляли примерно 1 к 33 миллионам, заявил представитель лотереи WCLС.

Известно, что перед началом победной серии Серкин перенес рак и вышел на пенсию. Выигранные деньги он тратил на совместные путешествия с женой, а также помощь друзьям.

«Я не думаю, что это повторится, но мне все еще нравится покупать билеты», — заключил пенсионер.

До этого женщина обокрала бойфренда, который выиграл в лотерею, и бросила его. На камеру канадка заявила, что планирует потратить денежные средства на «заботу о семье», однако вскоре рассталась с возлюбленным, перестала отвечать на звонки, заблокировала его в соцсетях и даже добилась оформления судебного запрета. Теперь она сама предстанет перед судом.

Ранее пенсионерка дважды выиграла в лотерею за четыре месяца и стала миллионершей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами