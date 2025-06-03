Мужчина победил рак и четыре раза выиграл в лотерею

Победивший рак житель Канады выиграл в лотерею $2,5 млн меньше чем за год

Канадец победил рак и четырежды выиграл в лотерею за последние 13 лет, пишет Independent со ссылкой на Western Canada Lottery Corporation (WCLC).

Недавно Дэвид Серкин, житель Летбриджа, купил очередной лотерейный билет на местной заправке. Мужчина заявил, что покупает их уже более 40 лет. В начале мая этого года он сорвал джекпот в четвертый раз и выиграл $1 млн.

Его первым выигрышем стали $250 тыс. в 2013 году, в ноябре 2024 года Серкин стал обладателем $1 млн, а за три месяца до этого он выиграл еще $500 тыс. Шансы победить в таком случае составляли примерно 1 к 33 миллионам, заявил представитель лотереи WCLС.

Известно, что перед началом победной серии Серкин перенес рак и вышел на пенсию. Выигранные деньги он тратил на совместные путешествия с женой, а также помощь друзьям.

«Я не думаю, что это повторится, но мне все еще нравится покупать билеты», — заключил пенсионер.

До этого женщина обокрала бойфренда, который выиграл в лотерею, и бросила его. На камеру канадка заявила, что планирует потратить денежные средства на «заботу о семье», однако вскоре рассталась с возлюбленным, перестала отвечать на звонки, заблокировала его в соцсетях и даже добилась оформления судебного запрета. Теперь она сама предстанет перед судом.

Ранее пенсионерка дважды выиграла в лотерею за четыре месяца и стала миллионершей.