На Урале школьника избили в лагере до больницы

В Свердловской области школьника избили в детском лагере, он в больнице

В Свердловской области десятилетнего мальчика избили в детском лагере до гематом и сотрясения мозга, ребенок в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» со ссылкой на родственницу пострадавшего.

По словам женщины, ее племянник заехал в лагерь «Спутник» в Алапаевске и с самого начала просился домой, но, как отметила собеседница канала, руководство списывало его поведение на «адаптацию».

«Один из мальчиков (девятый класс) заводил его за туалет и бил, угрожая: «Либо тут, либо при всех». Просили видео, но камеры у них не работают, так нам сказали, персоналу безразличен этот инцидент. Директор отрицала драки, воспитатель отказался разбираться», — утверждает женщина.

Она отметила, что семья забрала ребенка после визита в лагерь, увидев на теле мальчика жуткие синяки. Они отвезли ребенка в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и гематому. Родители школьника написали заявление в полицию и надзорные органы.

Делом заинтересовалась региональная прокуратура, отметили в пресс-службе ведомства.

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