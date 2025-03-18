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В Подмосковье два мигранта подсаживали девочек на наркотики

В Подмосковье мигрантов обвинили в склонении детей к употреблению наркотиков
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Shutterstock

В Подмосковье двоих мигрантов обвиняют в склонении детей к употреблению наркотиков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, иностранцы 21 и 31 года намеренно давали детям наркотики в Солнечногорске. Так, вместе с двумя девочками они употребляли запрещенные вещества 25-30 раз, что привело к зависимости.

В один из дней вместе со школьницами мигранты решили употребить наркотики в машине. После этого одна из девочек почувствовала себя плохо, спасти ее не удалось.

«В настоящее время мужчины проверяются на причастность к совершению подобных преступлений в отношении еще нескольких школьниц», – сообщается в публикации.

Возраст пострадавших не уточняется, но уточняется, что все они были несовершеннолетними.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Известно, что один из фигурантов находился на территории РФ незаконно. Иностранцам уже предъявили обвинение.

Ранее в Тамбовской области задержали женщину, спрятавшую в автокресле 4 кг эфедрона.

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