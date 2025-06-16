Врачи устроили выпускной вечер в больнице для тяжелобольной старшеклассницы

Goodnewsnetwork: в США для больной старшеклассницы устроили выпускной в больнице

В США врачи устроили выпускной вечер для тяжелобольной старшеклассницы, пишет Good News Network.

За день до выпускного у Лоры Уайли обострилась инфекция почек, перешедшая в тяжелую форму сепсиса, и девушку срочно госпитализировали. Когда информация о том, что она не сможет присутствовать на церемонии, распространилась в школе и больнице, врачи, родители и педагоги объединились, чтобы организовать праздник прямо в больничной палате.

Персонал больницы вместе с мамой Лоры Бренди украсили помещение синими и золотыми воздушными шарами и плакатами с надписями «Поздравляем, выпускник!». Всё больничное пространство было преобразовано — там создали атмосферу настоящего выпускного вечера.

Лоре сказали, что она сможет посмотреть выпускной онлайн, поэтому она надела свой выпускной костюм. Когда в трансляции объявили ее имя, она услышала аплодисменты и радостные крики врачей. Школа даже направила в больницу заместителя директора, чтобы лично вручить ей диплом.

«Я была полностью потрясена», — рассказала Лора, добавив, что расплакалась от эмоций.

Спустя всего один день после выпускного Лора пошла на поправку и была выписана домой.

Ранее для подростка, работавшего в свой выпускной в Burger King, собрали сотни тысяч долларов.