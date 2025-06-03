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Общество
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Для подростка, работавшего в свой выпускной в Burger King, собрали сотни тысяч долларов

В США для подростка, работавшего в выпускной в Burger King, собрали $176 тыс.
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GoFundMe

В США для подростка, работавшего в свой выпускной в Burger King, собрали внушительную сумму для оплаты обучения в колледже, пишет NDTV.

История 18-летнего Микале Бейкера из штата Джорджия, который отправился работать в Burger King сразу после выпускной церемонии, тронула сердца тысяч пользователей интернета. Его трудовая этика и скромность помогли ему собрать почти 176 000 долларов на обучение в колледже благодаря инициативе незнакомки.

Микале Бейкер окончил среднюю школу Mills Creek 21 мая. В тот же день он пришел на свою обычную смену в ресторан быстрого питания в Дакуле, штат Джорджия, все еще в выпускном костюме, медалях и колпаке.

Его заметила местная жительница Мария Мендоса, которая была в заведении. Она сделала несколько кадров с работающим выпускником и опубликовала в соцсетях, где они мгновенно стали вирусными.

Через несколько дней женщина вернулась в Burger King, чтобы сообщить Бейкеру о том, что его история вызвала огромный отклик в сети. Подросток был потрясен, узнав, что за несколько дней люди собрали для него почти $176 тысяч, чтобы он мог оплатить обучение в колледже.

«Я чувствую себя счастливым. Хочу поблагодарить родителей, всех, кто верит в меня и поддерживает», — сказал Микале.

Ранее родители устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео.

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