Дело не в кофеине: ученые раскрыли парадокс кофейной бодрости

Heliyon: кофе без кофеина стимулирует так же сильно, как и обычный

Международная группа ученых из Словении и Нидерландов сделала открытие, ставящее под сомнение представление о бодрящих свойствах кофеина. Оказалось, что кофе без кофеина может вызывать такие же физиологические и когнитивные реакции, как и обычный напиток. Исследование опубликовано в научном журнале Heliyon.

Команда провела двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 20 студентов, регулярно употребляющих кофе. Участникам случайным образом давали либо обычный кофе, либо его версию без кофеина, при этом оба напитка были идентичны по вкусу и запаху.

До и после употребления кофе у участников измеряли сердечный ритм, артериальное давление, когнитивные функции и мозговую активность с помощью ЭЭГ. Ожидалось, что группа, получившая кофеин, продемонстрирует более выраженные изменения, но результаты оказались неожиданными.

Обе группы показали схожие физиологические реакции: снижение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления. В когнитивных тестах, включая устный счет и задания на внимание, различия между группами были минимальными.

Исследователи предполагают, что запах, вкус и даже сам процесс приготовления кофе могут запускать психологические и физиологические реакции, не зависящие от кофеина. Ранее уже было доказано, что даже запах кофе или убеждение в том, что вы получили дозу кофеина, могут влиять на бдительность и когнитивные функции.

Хотя результаты интригуют, ученые отмечают, что выборка была небольшой, а все участники — регулярными потребителями кофе. Кроме того, даже в кофе без кофеина содержится небольшое количество кофеина, что могло повлиять на результаты.

Ранее врач назвала болезни, при которых противопоказан кофе.