На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое подростков надругались над пятиклассницей в психиатрической клинике Петербурга

78.ru: в Петербурге подростки надругались над девочкой в психиатрической клинике
close
Pexels

В Петербурге трех несовершеннолетних пациентов психиатрической клиники обвинили в домогательствах в отношении пятиклассницы. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. Женщина сообщила, что после отбоя трое несовершеннолетних надругались над ее дочерью-пятиклассницей. Подростки, как и пострадавшая девочка, проходят лечение в одной из психиатрических клиник Петербурга.

По данным Telegram-канала «Конкретно.ру», нападавшие применили к ребенку физическую силу, девочка смогла назвать имена и фамилии злоумышленников. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого подросток из школы-интерната под Петербургом изнасиловал 13-летнюю девочку. Мать пострадавшей сообщила в полицию о случившемся. Медики выявили у жертвы при осмотре ушибы наружных половых органов и подтвердили подозрения. Подозреваемого разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Краснодаре подростки спасли девочку от приставаний незнакомца

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами