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На ядерном объекте в иранском Исфахане обнаружили повреждения

Гросси: на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре строения
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Anna Voitenko/Reuters

На ядерном объекте в иранском Исфахане повреждены четыре строения, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках открытия внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что на других объектах, включая те, что расположены в Фордо и Араке, а также на Бушерской АЭС, разрушений не выявлено.

«Не было зафиксировано ущерба на объекте по обогащению топлива в Фордо и на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который строится. Бушерская АЭС не была объектом последних атак и не пострадала от них. То же относится к тегеранскому исследовательскому реактору», — отметил Гросси.

По его словам, в Исфахане повреждения получили четыре здания, в том числе химическая лаборатория и объект по конверсии урана.

До этого представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Исфахане произошел пожар на складах. Также, по его словам, удары по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб.

Ранее власти Ирана сообщили, сколько продлится ответная операция против Израиля.

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