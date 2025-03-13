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Сибиряк чистил снег и насадился на штыри, упав с крыши

В Куйбышеве 74-летний мужчина упал на штыри, когда чистил снег на крыше
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Аварийно-спасательная служба НСО (организация запрещена в России)/VK

В Куйбышеве Новосибирской области чистка снега на крыше частного дома закончилась для 74-летнего мужчины несчастным случаем. Пенсионер поскользнулся и упал с высоты на металлические штыри. Вызволить его смогли только спасатели. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Инцидент произошел 13 марта. По словам работников экстренной службы, пенсионер действовал без страховки, что и привело к печальным последствиям.

«Мужчина упал на металлический забор на три штыря. Штыри распределились по тазобедренному суставу и в области бедра приблизительно на 10-8-5 см, основная травма была в области ягодицы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП работали двое спасателей и три сотрудника скорой. Медики обезболили пострадавшего и зафиксировали штыри, пока спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили металл и высвободили пенсионера. После этого сибиряка перенесли в машину скорой, которая транспортировала его в больницу.

«Работы по освобождению пострадавшего были проведены по всем правилам безопасности. Операция, проведенная спасателями во взаимодействии с врачами, заняла не более 5 минут», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Бразилии строитель насадился промежностью на прут, упав с высоты пяти метров.

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