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Сын подал в суд на родителей за то, что они обманом заставили его переехать в Гану

OC: британский студент подал в суд на родителей, заманивших его в Гану
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Shutterstock

Британский подросток подал в суд на родителей за то, что они обманом заставили его переехать в Гану, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, несколько лет назад подросток был заманен родителями в Гану под предлогом посещения больного родственника. Однако по прибытии в страну он был зачислен в местную интернатную школу и остался там против своей воли. Несмотря на попытки вернуться в Великобританию, школьник не имел доступа к необходимой помощи, пока не обратился к адвокатам.

Первоначально Лондонский Верховный суд вынес решение в пользу родителей, которые утверждали, что действовали в интересах сына. Однако недавно Апелляционный суд Лондона отменил этот вердикт, ссылаясь на нарушение свободы выбора подростка.

Адвокаты родителей заявили, что семья столкнулась с непростым решением, отправляя сына в Гану. По их словам, эта страна стала «безопасным убежищем», где мальчик был защищен от влияния потенциальных угроз.

Однако во время слушаний были представлены доказательства, свидетельствующие о «мучительном» положении подростка в новой среде. Сам сын сообщил суду, что чувствовал себя так, будто живет в «аду», практически не понимал происходящего в школе и стал объектом насмешек со стороны сверстников.

«Он культурно чужд этому окружению, чувствует себя изолированным и брошенным семьей. Он считает себя британцем, лондонским парнем», — отмечают адвокаты.

На данный момент подросток остается в Гане, однако его защита выражает надежду, что новый вердикт станет решающим шагом на пути к его возвращению в Лондон.

Ранее женщина подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома.

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