Пострадавшие от ВСУ жители Белгородской области получат выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 600 жителей региона, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины, получат единовременные выплаты в размере 15 тыс. рублей.

Он отметил, что выдачу выплат начнут с сегодняшнего дня — деньги получат жители Краснояружского и Ракитянского районов. До конца следующей недели власти перечислят пострадавшим 80 млн рублей.

Глава региона отметил, что на оставшуюся сумму сделали заявку в правительство России. Кроме того, он выразил уверенность, что она максимально быстро поступит в распоряжение региона и более 12 тыс. человек получат федеральную помощь.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что на поддержку жителям Курской области, которые лишились жилья из-за атак Вооруженных сил Украины, дополнительно выделят 16 млрд рублей. По словам политика, эти средства куряне могут потратить на покупку или строительство жилья. Мишустин выразил надежду, что эти деньги помогут семьям в Курской области обрести крышу над головой и вернуться к нормальной жизни.

Ранее в Госдуме предложили приравнять жителей Суджи к участникам СВО.