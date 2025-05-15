У молочных продуктов нашли мощное полезное свойство

Умеренное потребление молочных продуктов стабилизирует уровень сахара в крови лучше, чем строгое веганское питание. К такому выводу пришли ученые из Индии и Великобритании. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

В эксперименте приняли участие 30 здоровых взрослых, которые в течение двух недель придерживались одного из двух рационов. Одна группа ела растительные продукты в комплексе с молочными (лактовегетарианская диета), а вторая — исключительно растительные блюда с соевыми заменителями молока, такими как тофу и соевое молоко. При этом оба типа питания были одинаковыми по калорийности и содержанию белков, жиров и углеводов.

Участникам установили сенсоры для непрерывного мониторинга глюкозы, которые измеряли уровень сахара каждые 15 минут. Такой подход позволил получить точные данные о колебаниях глюкозы в течение суток.

Результаты показали, что у людей, употреблявших молочные продукты, уровень сахара в крови был ниже и стабильнее. В их организме также фиксировался более высокий уровень ацетилкарнитина — вещества, участвующего в утилизации жиров и защите от окислительного стресса. У участников, придерживавшихся строго веганской диеты, напротив, наблюдалось повышение уровня фенилаланина — аминокислоты, которая может ухудшать усвоение глюкозы при избытке.

Авторы отмечают, что выводы особенно важны для стран с высокой распространенностью диабета второго типа, таких как Индия, где более 100 миллионов человек уже страдают этим заболеванием, а у 136 миллионов диагностирован предиабет. Исследователи подчеркивают: оба типа питания могут быть частью здорового образа жизни, однако полное исключение молочных продуктов не всегда оправдано с метаболической точки зрения.

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