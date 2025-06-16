Иран казнил обвиняемого в шпионаже на Израиль

Mizan: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада»

Обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля казнили в Иране. Об этом сообщило агентство Mizan.

Исмаила Фекри, которого обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и попытке передачи секретной информации, казнили утром в понедельник.

В материалах дела утверждается, что Фекри пытался передать офицеру «Моссада» по защищенной связи «секретную информацию, включая сведения о секретных местах и ​​штаб-квартирах, сведения о конкретных лицах, организационных миссиях и т. п.», и за это хотел получить вознаграждение.

В ночь на 16 июня сообщалось, что иранские силовики задержали двух агентов израильской разведки в районе Фашапуйе в городе Рэй.

Ранее в Иране полиция нашла здание, где агенты «Моссада» изготавливали дроны.