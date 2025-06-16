На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран казнил обвиняемого в шпионаже на Израиль

Mizan: в Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада»
close
David Goldman/AP

Обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля казнили в Иране. Об этом сообщило агентство Mizan.

Исмаила Фекри, которого обвинили в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад» и попытке передачи секретной информации, казнили утром в понедельник.

В материалах дела утверждается, что Фекри пытался передать офицеру «Моссада» по защищенной связи «секретную информацию, включая сведения о секретных местах и ​​штаб-квартирах, сведения о конкретных лицах, организационных миссиях и т. п.», и за это хотел получить вознаграждение.

В ночь на 16 июня сообщалось, что иранские силовики задержали двух агентов израильской разведки в районе Фашапуйе в городе Рэй.

Ранее в Иране полиция нашла здание, где агенты «Моссада» изготавливали дроны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами