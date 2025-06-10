Бортников рассказал о предотвращенных преступлениях террористического характера

Бортников: в СНГ в 2024 году предотвратили 550 террористических преступлений

Силовики в странах Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2024 году предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности России, председатель Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ Александр Бортников, передает РИА Новости.

Кроме того, силовики сумели установить личности более 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников. В общей сложности привлечено к уголовной ответственности более 1,5 тысяч лиц указанной категории, сообщил директор ФСБ.

В феврале Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета заявил, что значительная часть предотвращенных в России терактов велась по заданию украинских кураторов. По его словам, всего в 2025 году предотвратили попытку организации 23 терактов.

В рамках заседания Национального антитеррористического комитета глава ФСБ также заявил, что Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против России. По его словам, целями Киева являются объекты топливно-энергетического комплекса, транспортного и оборонно-промышленного комплексов.

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