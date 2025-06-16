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Стало известно, в какой воде лучше мыть посуду

Pravda.Ru: посуду лучше мыть в горячей воде
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Посуду лучше мыть при температуре выше 45 градусов, чтобы эффективно избавиться от жира, грязи и бактерий, особенно после сырого мяса или яиц. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, горячая вода также поможет быстрее смыть остатки моющего средства. При этом они рекомендуют использовать перчатки, потому что высокая температура может быть агрессивна для кожи.

«Мыть посуду холодной водой не запрещено — но придется потратить больше времени и усилий. Жир отмывается медленно, приходится сильнее тереть, особенно если речь идет о сковородках и кастрюлях. И если вы не пользуетесь перчатками, холодная вода может пересушивать кожу не меньше, чем горячая», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого рассказал «Газете.Ru», что использование посуды со сколами и трещинами может показаться безобидным, особенно если речь идет о любимой кружке или тарелке, к которой вы привыкли. Однако с научной точки зрения это может быть небезопасно для здоровья, предупредил он.

Ранее россиянам рассказали, какие болезни можно подхватить через общую посуду.

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