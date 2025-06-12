Ученые узнали, какие породы собак наиболее склонны к диарее

PLOS One: немецкие овчарки и пудели чаще всего страдают от расстройства желудка

Британские ученые из Королевского ветеринарного колледжа выяснили, какие породы собак наиболее уязвимы перед диареей. Выводы опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда проанализировала данные более 2 млн псов, посещавших ветеринаров в 2019 году.

Оказалось, что 8,18% собак — примерно одна из 12 — столкнулись с диареей в течение года.

Однако у шести пород заболевание встречалось значительно чаще. В группу риска попали мальтийская болонка, миниатюрный пудель, кавапу (помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя), немецкая овчарка, йоркширский терьер и кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя). Напротив, джек-рассел-терьеры и чихуахуа реже страдали от этого недуга.

Авторы исследования предполагают, что различия могут быть связаны как с генетической предрасположенностью, так и с факторами среды: например, диетой, уровнем активности или даже готовностью владельцев обращаться за ветеринарной помощью.

Диарея чаще диагностировалась у щенков (до 3 лет) и пожилых собак (старше 9 лет), чем у животных среднего возраста (4–5 лет). У молодых собак проблемы с пищеварением могут возникать из-за поедания неподходящих предметов, а у возрастных — из-за осложнений старения.

Почти у половины собак (44%) диарея сопровождалась рвотой, у 28% отмечалось снижение аппетита, а у 24% — вялость. Примерно 29% случаев были классифицированы как геморрагическая (кровавая) диарея. Несмотря на это, большинство питомцев (свыше 80%) выздоравливали после одного визита к ветеринару.

Однако исследование выявило тревожную тенденцию: почти 38% случаев лечили антибиотиками, хотя эксперты не рекомендуют их применение при легких и умеренных формах диареи.

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