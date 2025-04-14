Врач предупредила об опасности тренда на финики с маслом для здоровья

Новый гастрономический тренд на финики с маслом и солью может спровоцировать ожирение, гипертонию и сахарный диабет II типа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Финик — это, по сути, одна ложка сахара, в то время как дневная норма — две. Плюс жира в день желательно употреблять не больше 30 граммов. В итоге получается, что два таких трендовых финика уже покрывают суточную норму», — отметила врач.

По ее словам, эти плоды могут быстро повысить уровень сахара в крови. Кроме того, в них нет жирорастворимых витаминов, поэтому их не стоит сочетать с маслом. Само сливочное масло может повысить уровень холестерина в крови, что грозит риском развития атеросклероза. Соль дает нагрузку на сердце и сосуды, предупредила Мухина.

Диетолог Хайди Сильвер из Университете Вандербильта до этого говорила, что финики богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, улучшающей пищеварение. Тем не менее, не существует убедительных доказательств того, что этот продукт снижает уровни сахара и холестерина в крови, уточнила она.

Ранее врачи достали из желудка женщины 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и пять камней.