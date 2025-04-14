Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредила об опасности тренда на финики с маслом для здоровья

Врач Мухина: тренд на финики с маслом может спровоцировать диабет
close
YusufAslan/Shutterstock/FOTODOM

Новый гастрономический тренд на финики с маслом и солью может спровоцировать ожирение, гипертонию и сахарный диабет II типа. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Финик — это, по сути, одна ложка сахара, в то время как дневная норма — две. Плюс жира в день желательно употреблять не больше 30 граммов. В итоге получается, что два таких трендовых финика уже покрывают суточную норму», — отметила врач.

По ее словам, эти плоды могут быстро повысить уровень сахара в крови. Кроме того, в них нет жирорастворимых витаминов, поэтому их не стоит сочетать с маслом. Само сливочное масло может повысить уровень холестерина в крови, что грозит риском развития атеросклероза. Соль дает нагрузку на сердце и сосуды, предупредила Мухина.

Диетолог Хайди Сильвер из Университете Вандербильта до этого говорила, что финики богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, улучшающей пищеварение. Тем не менее, не существует убедительных доказательств того, что этот продукт снижает уровни сахара и холестерина в крови, уточнила она.

Ранее врачи достали из желудка женщины 28 семян фиников, 35 оливковых косточек и пять камней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами