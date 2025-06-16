Врач рассказала, почему нельзя увлекаться патчами и масками для лица

Тканевые маски и патчи могут привести к сухости кожи, если использовать их слишком часто. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.

Она пояснила, что ежедневное использование масок может спровоцировать аллергическую реакцию, что и вызывает сухость. По ее словам, причина заключается в определенных ингредиентах, включая кислоты и консерванты.

«Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают «тянуть» влагу из глубоких слоев дермы. Сперва это дает ощущение увлажненности, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость», — добавила Кливитская.

Врач уточнила, что эти средства можно применять не чаще одного раза в неделю. Особую осторожность с ними она посоветовала соблюдать обладателям чувствительной и склонной к аллергии кожи, а также людям с дерматитом.

Врач-дерматолог, косметолог Ольга Славинская до этого рассказала, что самой частой ошибкой при использовании тканевой маски является привычка наносить ее на неподготовленную кожу.

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