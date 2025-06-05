Врач назвала самую частую ошибку в использовании тканевых масок для лица

Самой частой ошибкой при использовании тканевой маски является привычка наносить ее на неподготовленную кожу. Об этом kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Ольга Славинская.

«Маска подбирается по типу старения кожи, и лучший результат получается при мелкоморщинистом типе. Чтобы активные вещества маски смогли проникнуть максимально глубоко до базальной мембраны, нам нужно сначала очистить кожу, а затем выровнять ее роговой слой», — объяснила эксперт.

Так, например, можно использовать скраб или легкий пилинг, чтобы убрать ороговевшие клетки кожи, а после — сыворотку, если у маски простой состав. Если же в ней содержится большое количество активных компонентов, можно не использовать дополнительные средства, уточнила Славинская.

По ее словам, маску лучше наносить утром или днем, чтобы избежать отеков. После использования она советует промокнуть лицо салфеткой и нанести крем.

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