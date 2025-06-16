Врач перечислила факторы, которые ухудшают память

Курение электронных сигарет может ухудшать память на фоне повреждения легких и нахождения организма в хронической интоксикации. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, цефалголог, кандидат медицинских наук Татьяна Виноградова.

По ее словам, негативно на память также влияют аффективные, тревожные, депрессивные и панические расстройства, а также дефицит витаминов и анемия любого типа.

Врач-психиатр, к.м.н., эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала газете «Известия», что хронический стресс повышает риск развития деменции, особенно у пожилых людей, также тревога может стать причиной ишемической болезни сердца.

«Также она (память. — Прим. ред.) ухудшается при повышении или снижении функции щитовидной железы: гипер- или гипотиреозе. В таком состоянии человек плохо воспроизводит или «достает» что-то из своей памяти. Поэтому важно проверить здоровье эндокринного органа и сдать анализы на гормоны», — добавила Виноградова.

Американские нейробиологи из Пенсильванского университета до этого раскрыли механизм, через который стресс нарушает сон и ухудшает память. Эксперименты на мышах показали, что активация специфических нейронов в гипоталамусе приводит к характерным нарушениям, а их подавление — улучшает состояние.

Ранее были названы самые сильные экстракты растений для улучшения памяти и работы мозга.