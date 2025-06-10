На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, как именно стресс нарушает сон и ухудшает память

JON: активация особых нейронов в гипоталамусе снижает память и укорачивает сон
close
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Американские нейробиологи из Пенсильванского университета раскрыли механизм, через который стресс нарушает сон и ухудшает память. Эксперименты на мышах показали, что активация специфических нейронов в гипоталамусе приводит к характерным нарушениям, а их подавление — улучшает состояние. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JON).

Специалисты искусственно стимулировали нейроны паравентрикулярного ядра (PVN) гипоталамуса в мозге грызунов, что приводило к сокращению времени сна и ухудшению показателей памяти.

При стрессе подавление тех же нейронных цепей частично восстанавливало память и улучшало сон.

Команда пришла к выводу, что и стресс, и искусственная активация PVN-нейронов воздействуют на латеральный гипоталамус (LH). Образовавшийся нейронный путь PVN–LH оказался критически важным в развитии стрессовых нарушений сна и памяти.

Полученные данные открывают новые возможности для разработки методов лечения стрессовых расстройств, нарушений сна и когнитивных дисфункций.

Ранее ученые выяснили, что недосып разрушает важные нейронные связи в мозге подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами