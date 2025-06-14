Ученые открыли «супергены» сверхбыстрой эволюции

Международная группа ученых из Кембриджского (Великобритания) и Антверпенского (Бельгия) университетов обнаружила удивительный механизм, позволяющий рыбам семейства цихлид в африканском озере Малави эволюционировать с невероятной скоростью. За короткий по меркам эволюции срок в этом водоеме возникло более 800 различных видов рыб. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Ключом к этой эволюционной головоломке оказались особые «перевернутые» участки ДНК, известные как хромосомные инверсии. Эти генетические аномалии действуют как своеобразные эволюционные ускорители, сохраняя полезные комбинации генов и помогая рыбам быстро адаптироваться к новым условиям.

«Представьте себе ящик с самыми полезными инструментами, который передается из поколения в поколение без изменений. Именно так работают эти генетические блоки у цихлид», — пояснил ведущий автор исследования Мориц Блумер из Кембриджского университета.

Ученые проанализировали ДНК более 1300 особей и обнаружили, что перевернутые участки хромосом содержат гены, отвечающие за критически важные функции — зрение, слух и пищевое поведение. Это объясняет, как разные виды рыб смогли так быстро приспособиться к жизни на разной глубине и выработать различные стратегии добычи пищи.

Особый интерес представляет то, что эти генетические блоки также влияют на определение пола у рыб и помогают поддерживать видовые различия даже при скрещивании.

Хотя исследование сосредоточено на африканских цихлидах, ученые отмечают, что подобные механизмы могут работать и у других видов, включая человека. Это открытие приближает науку к пониманию одного из главных вопросов биологии — как природа создает такое поразительное разнообразие жизни.

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