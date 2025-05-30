В Канаде медведица ранила двух человек

В канадском городе Тимминс провинции Онтарио медведица с медвежонком вышла к жилым кварталам и напала на двух человек. Об этом сообщает телеканал CTV.

Все началось с того, что один из местных жителей заметил на дереве медвежонка и спустил своего пса. Но когда он попытался забрать своего питомца, то оказался лицом к лицу с разъяренной медведицей. На помощь ему бросился прохожий, но и он оказался в когтях дикого зверя. Тем не менее раненые выжили, но попали в больницу с ранениями. Собака и вовсе не пострадала.

В районе происшествия сейчас работают специалисты, которые установили ловушки. Полиция предупредила, что ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам, как бы мило они ни выглядели. Рядом почти всегда находится мать, готовая защищать потомство.

Подобные нападения редки даже для Канады — обычно медведи избегают контактов с людьми и держатся в основном в лесу. Но на выход животных к людям часто влияет весна, отмечали эксперты.

Ранее в Приморском крае медведь напал на местного жителя.