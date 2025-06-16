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Жителей Челябинской области предупредили о сильной жаре

МЧС: в понедельник в Челябинской области ожидается жара до 36 градусов и выше
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сильная жара накроет Челябинскую область в понедельник, столбики термометров покажут 36 градусов и выше. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Во второй половине дня 16 июня в южных районах Челябинской области местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36°C и более», — отмечается в сообщении.

В МЧС посоветовали челябинцам соблюдать питьевой режим, не находиться долго на открытом солнце и быть осторожными с огнем.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что «скучновато-осенняя» погода ожидается в Москве с четверга и до конца текущей недели. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу — воскресенье осадки будут прекращаться, однако повысится давление.

Синоптик отметил, что, несмотря на повышение давления в конце этой недели, в столице будет холодная погода — температура воздуха прогнозируется в диапазоне от +15 до +17°C.

Ранее крупный град нанес ущерб урожаю в Хабаровском крае.

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