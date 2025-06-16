В результате ударов Ирана по Израилю пострадали 29 человек

Служба скорой помощи Израиля: 29 человек пострадали при ударах Ирана

В результате последних ракетных ударов Ирана по Израилю пострадали 29 человек. Об этом сообщили в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом».

«После последнего обстрела со всех мест ракетных ударов команды MDA госпитализировали 29 человек с физическими травмами», — сказано в сообщении.

В службе уточнили, что трое из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные — в состоянии легкой степени тяжести.

Там также заявили о продолжении поисково-спасательных операций.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Иране рассказали, когда закончатся удары по Израилю.