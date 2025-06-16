В России заработал YouTube

Российские пользователи YouTube сообщили «Газете.Ru», что видеохостинг начал работать без вспомогательных программ или сервисов для обхода ограничений.

На текущий момент сайт свободно открывается в браузере и мобильном приложении.

1 июня жители Омска сообщили о частичном восстановлении доступа к видеохостингу YouTube. По данным пользователей, платформа стала работать без необходимости использования VPN, но это касается только устройств, подключенных к домашним или иным Wi-Fi сетям. При попытке доступа через мобильный интернет YouTube по-прежнему остается заблокированным.

Около года назад в России стартовала системная политика замедления работы YouTube, что к осени вынудило большинство пользователей прибегать к определенным сервисам для просмотра контента. Стоит отметить, что ограничения вводились неравномерно, и часть интернет-провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильный доступ.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) сообщало, что YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей доходов с рекламы. В АБА отметили, что в данный момент на американский видеохостинг приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга — чуть более 20 млрд рублей в год.

Ранее провайдеров обвинили в недобросовестной конкуренции из-за доступа к YouTube.