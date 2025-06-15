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Смерч в Армении ранил четырех человек

В армянском Апаране четыре человека пострадали от ветра
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Staff of the Governor of Aragatsotn Region of the RA

В армянском городе Апаран, расположенном к северо-западу от Еревана, из-за сильного ветра пострадали четыре человека. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.

Он заявил, что с 16:10 (15:10 мск) ветер повредил в регионе крыши зданий и транспорт. Четырем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Как уточняет «Sputnik Армения», среди них трое взрослых и один ребенок. Они получили травмы средней и легкой степени тяжести.

По последним данным, смерч повредил крыши 21 здания, 19 легковых и три грузовых автомобилей и повалил 15 деревьев и восемь электрических столбов. По соображениям безопасности в городе отключили электро-, газо- и водоснабжение.

На этой неделе в Южно-Африканской Республике (ЮАР) как минимум 49 человек не выжили из-за непогоды. Экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны проливные дожди и снегопады. Из-за этого во второй по величине провинции Восточный Кейп произошло сильное наводнение. Власти заявили об отключении электроэнергии в 100 тыс. домов, а по меньшей мере 58 школ и 20 больниц были повреждены. Кроме того, порядка 500 человек доставили в пункты временного размещения, так как их дома смыло или они сильно пострадали.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

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