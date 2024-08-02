В Турции пожарный вертолет упал в озеро

Тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро. Об этом сообщает издание Anadolu.

Подробности инцидента рассказал губернатор провинции Явуз Кёшгер. Он отметил, что в результате падения воздушного средства никто не пострадал.

«Вертолет упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолет затонул», — сообщил он.

По его словам, состояние здоровья экипажа нормальное. Начата операция по извлечению вертолета из воды.

В начале июля в районе Манавгат турецкого города Анталья попал в аварию автобус с российскими и белорусскими туристами. Транспортное средство должно было доставить их из отелей в аэропорт, однако врезалось в бетонный столб, из-за чего его отбросило на проселочную дорогу.

В том же месяце в Турции автобус с украинскими номерами попал в аварию, пострадали дети.

Ранее в Турции автобус с пассажирами столкнулся с фурой.